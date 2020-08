Die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke sorgen für einen Ansturm auf die Freibäder. Vor den städtischen Freiluft-Badeanstalten an der Coburg, in Stapelskotten und in Hiltrup bildeten Wartende zuletzt meterlange Schlangen.

Besonders extrem ist es in Hiltrup, wo einige Badegäste am vergangenen Wochenende über eine Stunde auf den Einlass warteten – und das, obwohl sich die Hälfte der 1000 zugelassenen Besucher vorab über das Online-Reservierungssystem für die – meist rasch ausgebuchten – Schwimmzeiten registriert hatte. Etliche Besucher missachteten beim Warten in der Schlange zudem die geltenden Abstandsregeln.

Zweite Kasse soll Wartezeit verkürzen

Die Verzögerungen lösten Ärger unter den Badegästen aus. Um die Wartezeiten zu verkürzen, soll am Freibad Hiltrup ab dem heutigen Mittwoch eine zweite Kasse in Betrieb genommen werden, wie Udo Köster vom Sportamt der Stadt Münster mitteilt. Demnach bekommt das Freibad außerdem personelle Unterstützung von einem Sicherheitsdienstleister. Dieser soll neben dem schnelleren Einlass auch dafür sorgen, dass die Abstände unter den Wartenden eingehalten werden.

Man versuche, den Badegästen einen schnellen Einlass zu ermöglichen, auch wenn alle gleichzeitig zu Beginn der Badezeit kämen und die coronabedingte Registrierung Zeit in Anspruch nehme, so Köster. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus in einem der Bäder sei bisher nicht bekannt.