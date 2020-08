Zum Lachen geht man in Münster nicht mehr in den Keller, sondern auf das Summerevents.MS-Gelände an der Hafenkäserei in Münster. Am morgigen Donnerstag (13. August) werden dort vier namhafte Comedians für tosenden Applaus, jede Menge Spaß und beste Unterhaltung sorgen – heißt es jedenfalls in einer Mitteilung des Veranstalters.

Nach einer gelungen Premiere Mitte Juli kommt die Mixed-Comedy-Show jetzt zum zweiten Mal an die Hafenkäserei. Mario Siegesmund, Niklas Siepen, Bora Altun und Moderator Dennis Grundt wollen für einen lustigen Donnerstagabend sorgen und versprechen ein buntes Programm.

Vier Comedians mit Bühnenerfahrung

Das Open-Air-Gelände am Mittelhafen 22 war schon beim ersten Comedy-Abend bis auf den letzten Platz gefüllt und auch morgen dürfte die Comedy-Show wieder gut besucht sein. Da ist sich Jens Ahmann, Organisator der Summerevents.MS, ziemlich sicher. „Denn da kommen vier klasse Comedians nach Münster. Die haben jede Menge Bühnenerfahrung, super Gags und bringen mächtig Schwung an die Hafenkäserei. Da ist für jeden Geschmack was dabei“, so Ahmann.

Lachmuskeln strapazieren

Unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein wollen Dennis Grundt aus Hamburg, Niklas Siepen aus Mönchengladbach, Bora Altun aus Velbert und Mario Siegesmund aus Hamm die Lachmuskeln der Zuschauer gut zwei Stunden lang strapazieren.

Unter Comedy-Fans bestens bekannt ist Dennis Grundt. Der gelernte Frisör aus Hamburg war schon in der TV-Sendung des NDR-Comedy-Contests zu sehen und ist häufig im Quatsch Comedy Club zu Gast. Für eine musikalische Note wird Mario Siegesmund sorgen. Mit einem Mix aus Comedy und Musik begeistert Mario sein Publikum seit einigen Jahren.

Los geht der Spaß am Donnerstag (13. August) um 20 Uhr auf dem Summerevents.MS-Gelände (Am Mittelhafen 20). Das Ende der Veranstaltung ist für zirka 22 Uhrgeplant. Tickets gibt es bei Eventim und auf der Homepage von Münsters neuer Veranstaltungsreihe: