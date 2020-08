Feuerwehreinsatz auf dem Gelände der Westfälischen Wilhelms-Universität: In einem Gebäude an der Wilhelm-Klemm-Straße ist nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch Quecksilber ausgetreten. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Bei Ausräumarbeiten einer bevorstehenden Renovierung ging ein mit etwa 100 Gramm gefülltes Quecksilber-Behältnis zu Bruch und ergoss sich sowohl auf dem Fußboden als auch in ein mit Elektroschrott gefülltes Behältnis. Die Feuerwehr räumte das Gebäude, anschließend sicherte ein Trupp der Feuerwehr in Schutzkleidung das ausgelaufene Quecksilber.

Die Feuerwehr Münster war mit Einheiten der Berufsfeuerwachen 1 und 2 sowie dem Löschzug Kemper der Freiwilligen Feuerwehr von etwa 12.30 bis 14.30 Uhr im Einsatz. Die verwaiste Wache 1 der Berufsfeuerwehr wurde für die Dauer des Einsatzes durch den Löschzug Altstadt besetzt, der in dieser Zeit zu einer Rauchentwicklung zum St.-Josefs-Kirchplatz gerufen wurde. Ursache hier war angebranntes Essen auf einem Herd.