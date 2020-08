Am kommenden Wochenende (15./16. August) startet der zweite Lauf der ADAC GT Masters am Nürburgring. Nachdem vor zwei Wochen der erste Lauf am Lausitzring ohne Zuschauer stattgefunden hat, dürfen nun unter Corona-Bedingungen eventuell einige Tausend Zuschauer das Spektakel vor Ort verfolgen. Auch rund 60 Helfer des Automobil-Club Münster im ADAC (ACM) machen sich auf den Weg in die Eifel, um bei dieser Veranstaltung die Startaufstellung und Sicherheit sowie Kontrollen in der Boxengasse durchzuführen.

Die Organisation liegt beim ADAC Westfalen-West, der auf die seit Jahren bei dieser Veranstaltung bewährten Helfer des ACM zurückgreift, die bereits langjährige Erfahrung aus Zolder und Oschersleben mitbringen.

Auch Nico Hülkenberg soll starten

Einige Helfer sind nach ihrem Einsatz beim 48. Oldtimer-Grand-Prix gleich in der Eifel geblieben. Die Liga der Supersportwagen bietet ein umfangreiches Programm mit sieben Marken und rund 16 000 PS, die beim Start einen infernalischen Sound produzieren. Nicht nur Audi, Porsche, Mercedes und BMW sind am Start, sondern auch Corvette, Lamborghini und eventuell ein Bentley Continental.

Neben der Formel 4, in der Mick Schumacher seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, sind auch die deutsche TCR (Tourenwagen) sowie die GT4-Boliden am Nürburgring zu Gast. Sport1 überträgt am Samstag und Sonntag die Rennen. Geplant ist bei den GT Masters auch der Einsatz von Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg, der einen Lamborghini Huracán GT3 Evo pilotieren soll. Sicher ist das wegen dessen kurzfristigen Formel-1-Engagements allerdings nicht.