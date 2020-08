Der Grundsatzbeschluss im Rat fiel vor einem Jahr: Jetzt soll in großem Stil der Wechsel in der Trägerschaft des Betriebs der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) angegangen werden. Im Klartext: Die bisher ganz überwiegend in städtischer Hand liegende Organisation und Durchführung der OGS soll an freie Träger übergehen.