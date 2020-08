Münsteranerin will das Fernsehen vielfältiger machen

Münster -

Von Pjer Biederstädt

Sie will das Fernsehen vielfältiger machen: Rebecca Sleegers aus Münster fehlt es im deutschen TV – besonders in Talkshows – an Diversität, die die Gesellschaft abbildet. Deshalb startet sie jetzt einfach ihre eigene Talkrunde.