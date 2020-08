Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Münster weiter gestiegen. Aktuell sind 81 Münsteraner nachweislich infiziert. Im Stadtteil Coerde wurden nach einer entsprechenden Entscheidung des Gesundheitsamtes zwei Gruppen und deren betreuenden Erzieherinnen einer Kindertagesstätte in Quarantäne geschickt.

Ein Kind und dessen Mutter waren zuvor positiv getestet worden und hatten zu diesen beiden Kita-Gruppen Kontakt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für die anderen Gruppen der betroffenen Kita kann das Betreuungsangebot aufrecht erhalten werden. Corona-Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer: "Die Quarantäne ist eine Vorsichtsmaßnahme, die wir in Münster in vergleichbaren Fällen schon mehrfach mit Erfolg in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung eingesetzt haben. Sie dient dem Schutz aller Beteiligten."

Zusammenhang mit steigender Zahl von Testungen

Den ungebrochenen Trend zum Anstieg der Infektionszahlen führt die Stadt u.a. auf die deutliche Zunahme an Testungen von Reiserückkehrern zurück. Wolfgang Heuer: "Es liegt auf der Hand, dass die Zunahme von Tests auch zu einer Zunahme von positiven Testergebnissen führt."

Heuer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für den Monat August bereits genauso viele Personen als Reiserückkehrer aus Risikogebieten in die Datensysteme des Gesundheitsamtes eingetragen sind wie im gesamten Juli.

Pandemie-Lage ist weiterhin ernst

Die Pandemie-Situation in Münster sei weiterhin ernst und müsse mit den bekannten Maßnahmen bekämpft werden. "Wenn wir uns an die Corona-Regeln halten, haben wir gute Chancen, die zweite Welle in Münster mit glimpflichen Folgen zu überstehen", so Heuer. Die wichtigsten Corona-Regeln lauten: Abstand zu anderen Personen halten, einen Mund-Nasenschutz tragen und möglichst häufig die Hände waschen.