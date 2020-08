Neuer Standort für "Square Depression" gesucht

Das Werk des berühmten US-amerikanischen Künstlers Bruce Nauman schaffte es 2007, als es als Teil der Skulptur Projekte Furore machte, auf die Titelseiten der international renommiertesten Kunstmagazine. „Square Depression“, die weiße, umgekehrt in den Boden gestellte Pyramide im naturwissenschaftlichen Zentrum der Universität an der Wilhelm-Klemm-Straße, gehört zu den berühmtesten dauerhaften Zeugnissen der Ausstellung. Nun wird „Square Depression“, das vom LWL-Museum zum dauerhaften Verbleib in Münster angekauft wurde, verschwinden – jedenfalls vorläufig.

Auf dem Grundstück des Kunstwerks an der Wilhelm-Klemm-Straße entsteht mit dem Gebäude der Institutsgruppe 1 des Fachbereichs Physik das größte Gebäude der WWU. Das Skulptur-Projekt, so der Plan, soll zwar abgerissen, aber an anderer Stelle in der Nähe wieder neu errichtet werden, wie die Universität am Donnerstag mitteilte. Die Hochschule und das LWL-Museum seien dazu mit Bruce Nauman im Kontakt. Er habe der Verlagerung zugestimmt.

Ort und Zeitpunkt völlig unklar

Gleichwohl ist derzeit völlig unklar, wo genau das Kunstwerk seinen neuen Platz finden, und wann es dort aufgebaut wird. Mit dem Bau des neuen Gebäudes für die Physiker soll Anfang 2022 begonnen werden, der beim Bau federführenden Bau- und Liegenschaftsbetrieb rechnet mit der Fertigstellung Mitte 2026.

Erst dann werden Physiker aus ihrem bisherigen Gebäude auf der anderen Seite der Wilhelm-Klemm-Straße umziehen. Die Gestaltung der Fläche im naturwissenschaftlichen Campus soll ein künftiger städtebaulicher Masterplan regeln. Der Zeitpunkt, wann das Kunstwerk an zentraler Stelle des naturwissenschaftlichen Campus wieder neu aufgebaut wird, sei somit „offen“ , sagt Universitätssprecher Norbert Robers.

Rückbau könnte Anfang 2021 beginnen

An seinem alten Platz wird „Square Depression“ voraussichtlich noch bis Anfang nächsten Jahres zu bewundern sein. Im Spätherbst wird zunächst der Kampfmittelräumdienst das Gelände untersuchen. Danach könne der „Rückbau“ beginnen, so Robers.

Der heute im US-Bundesstaat New Mexico lebende Bruce Naumann (Jahrgang 1941) hatte das Kunstwerk bereits 1977 geplant, erst 30 Jahre später wurde es realisiert. Es entwickelte sich zu einem der Publikumslieblinge der Skulptur-Projekte. Bis heute erfreut sich die „Quadratische Senkung“ in Präsenz­semesterzeiten großer Beliebt- und Belebtheit auf dem Campus.

„Wir freuen uns darüber, dass Bruce Nauman unsere Argumente angenommen hat, denn auch der WWU liegt viel daran, dieses wunderbare Kunstwerk auf dem naturwissenschaftlichen Campus zu erhalten“, betont Uni-Rektor Johannes Wessels. Naumann wolle die Neu-Errichtung intensiv begleiten und gegebenenfalls neue Akzente setzen, so Norbert Robers.