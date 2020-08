Das einstimmige Votum im Betriebsausschuss Münster-Marketing am Mittwoch kam wenig überraschend: Schließlich eint alle dort vertretenen Parteien der Wunsch, das touristische Angebot der Stadtführungen zu erhalten.

Aus diesem Grund will die Stadt den vier zertifizierten Anbietern Stadt-Lupe, Statt-Reisen, k3 Stadtführungen Münster und dem Münsterbus einmalig in diesem Jahr 144 000 Euro zur Verfügung stellen. Das sind 36 000 Euro pro Anbieter. Mit diesem Geld sollen die Folgen der Corona-Pandemie gemindert werden. Denn durch deren Ausbruch sind den Anbietern von Stadtführungen Touristen und Buchungen ausgeblieben – was zu existenzbedrohlichen Einnahmeausfällen geführt hat.

Private Angebote absichern

Seit 2004 verzichtet die Stadt auf eigene Führungen und lässt Private zum Zug kommen. Um dieses Angebot abzusichern, wird jetzt kurzfristig die städtische Finanzspritze angesetzt – „ein gutes Werk“, wie die scheidende Ausschussvorsitzende Wendela-Beate Vilhjalmsson meinte. Die Zustimmung des Rates am 26. August gilt deshalb auch als Formsache.