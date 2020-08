Digitale Ausstattung der Schulen ist mangelhaft

Das Kinderhauser Geschwister-Scholl-Gymnasium hat sich in dieser Woche mit einem Spendenaufruf an die „Verbündeten“ der Schule gewandt: Gesammelt wird Geld für die Anschaffung von iPads, also Tablet-Computern, für alle Schüler. Die Finanzierungszusagen des Landes und der Stadt reichten nicht aus, die flächendeckende Ausstattung der Schüler zu gewährleisten, heißt es in dem Schreiben.

So sehr Doris Feldmann, schulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, die Initiative der Schule begrüßt – so stellt sie sich nicht die digitale Offensive an Münsters Schulen vor. Diese nämlich sind nach Erkenntnissen der SPD Münster, die sich auf eine Umfrage des WDR an den NRW-Schulen stützt, alles andere als gut mit Hard- und Software für den digitalen Unterricht ausgerüstet.

2,3 Laptops für 100 Schüler

„Auf 100 Schüler kommen in Münster durchschnittlich 2,3 schuleigene Laptops und drei Tablets“, resümiert Fraktionschef und Oberbürgermeisterkandidat Dr. Michael Jung. Die Stadt Münster hinke mit ihrem 15 Jahre alten Medienentwicklungsplan den Anforderungen an modernen Unterricht vollkommen hinterher, so Jung. Er wundert sich darüber, dass nach besagter Umfrage eine finanziell so schwache Stadt wie Gelsenkirchen auf eine viel üppigere Ausstattung (17,5 Laptops pro 100 Schüler) kommt und bereits 2009 sämtliche Schulen ans Breitband-Glasfasernetz angeschlossen hat.

„ In Münster warten immer noch acht Schulen auf den Breitband-Anschluss. In Münster warten immer noch acht Schulen auf den Breitband-Anschluss. “ Dr. Michael Jung

„In Münster warten immer noch acht Schulen auf den Breitband-Anschluss", so Jung. In den Augen der münsterischen SPD ist die Stadt verantwortlich für die umfassende Ausstattung mit digitalen Geräten, die gerade in der Zeit der Corona-Schulschließung besonders wichtig geworden sei. Etliche Schulen seien auf die Eltern mit der Bitte zugegangen, ihre Kinder aus eigenen Mitteln mit einem bestimmten Tablet für den Unterricht auszustatten. „So wird Bildung wieder abhängig vom Geldbeutel der Eltern“, sagt Feldmann. „Viele Familien haben nicht die Mittel, für zwei oder drei Kinder ein Tablet zu kaufen.“