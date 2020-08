Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist wieder leicht wieder gesunken. Zwar hat es laut Mitteilung der Stadt am Freitag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben, im Vergleich zum Vortag haben aber neun Menschen mehr die Infektion mit dem Virus überstanden. Damit gelten mit Stand Freitagmittag 79 Menschen in Münster als infiziert - am Donnerstag waren es noch 84.

Seit Mitte Juli steigen die Zahl der Corona-Infektionen in Münster wieder deutlich an. Zwischen dem 6. und dem 9. Juli hatte es in Münster nur eine bestätigte Infektion gegeben.

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle ist wegen der Neuinfektionen um vier auf 871 gestiegen. Davon sind 779 Patienten wieder genesen. 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.