Die Grande Dame der (Orgel-)Kultur

Wer in diesen Tagen Dr. Hannalore Reuter trifft oder besucht, mag es nicht glauben, dass sie am 17. August das 90. Lebensjahr vollendet. Sie ist interessiert, engagiert, steht mit beiden Beinen im Leben. Für die Familie ihrer Tochter, die in Angelmodde nebenan wohnt, kocht sie regelmäßig, was den Vorteil für sie hat, dass sie mittags nicht allein am Tisch sitzen muss. Geradezu ideale Bedingungen für ein langes Leben.

Zurzeit sitzt Hannalore viel im Keller, weil sie das umfangreiche Privatarchiv ordnet, bevor es dem Westfälischen Archivamt übergeben wird für spätere Forschungen. Das Privatarchiv ist entstanden auf den vielen Forschungsfahrten ihres Mannes Rudolf, des legendären Orgelprofessors, der die historischen Orgeln in Westfalen systematisch erforschte und damit auch rettete, bevor ein Neubau an ihre Stelle trat. Diese verdienstvolle Tätigkeit, einzigartig in deutschen Landen, hat Hannalore später fortgesetzt und vollendet, mit einem Werkvertrag des Landeskonservators.

Diese Laufbahn für die Königin der Instrumente war ihr nicht vorgezeichnet, denn sie wollte Journalistin werden. Sie studierte und promovierte deshalb bei dem Publizisten Prof. Hagemann, der damals vor seinem spektakulären Wechsel in die DDR ganze Generationen von Journalisten prägte. Aber es kam anders: „Da trat Rudolf Reuter in mein Leben“, erinnerte sie sich später an diese schicksalhafte Begegnung. Als Assistentin ihres Mannes begleitete sie ihn auf seinen Forschungsfahrten. Nach dem frühen Tod ihres Mannes (1983) setzte sie die wissenschaftliche Arbeit fort, unterstützt durch einen Werkvertrag des Landeskonservators.

Ergebnis ist das Handbuch „Historische Orgeln in Westfalen-Lippe“, das in deutschen Landen einzigartig ist. Rund 700 Orgeln sind hier analysiert mit einem wissenschaftlichen Profil, das oft ältere Annahmen korrigierte.

Dabei blieben großartige Entdeckungen nicht aus wie die älteste noch spielbare Orgel in Ostönnen (Soest), die in die Zeit um 1430 datiert, als sich in Soest der „Organmekker“ Tomas niederließ. Diese älteste Orgel wechselte im 18. Jahrhundert von Soest in die Dorfkirche von Ostönnen, wo sie von der Zeit vergessen wurde. Den vielfältigen Orgeln der Stadt Soest hat Hannalore Reuter einen eigenen Band gewidmet.

Einige Jahre leitete Hannalore Reuter das Orgelmuseum in Borgentreich, das ihr Mann Ende der 70er-Jahre begründete und in dem sie kürzlich Teile der aufgelösten Orgelwerkstatt Paul Faust unterbrachte. Orgelbau Faust war in Schwelm ansässig.

Jetzt hat sich die Grande Dame der Kultur etwas ganz und gar Familiäres vorgenommen: Für ihre sieben Enkel führt sie die Vorlage von „Oma erzähl mal“ (2019 Elma von Vliet) weiter, handschriftlich. Fotokopien sind tabu. „Wenn ich mich mit der Vergangenheit befasse, kommt alles wieder hoch.“eo