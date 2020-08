Das Amt für Mobilität und Tiefbau beginnt in der kommenden Nacht zum Dienstag (18. August) mit Asphaltarbeiten an der Königsberger Straße. Zwischen dem Coerder Liekweg und "An der Kleimannbrücke" wird nachts zwischen 21 und 5 Uhr die Fahrbahndecke erneuert. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin.

Dann muss die Königsberger Straße voll gesperrt werden, eine Umleitung führt über den Schifffahrter Damm, den Edelbach und den Hohen Heckenweg. Tagsüber ist die Königsberger Straße befahrbar. Die Arbeiten sollen am Donnerstagmorgen (20. August) abgeschlossen sein.