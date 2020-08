Zwölf Neuinfektionen in Münster

Insgesamt steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle im Stadtgebiet auf 883. Davon gelten 797 Personen, das sind 18 mehr als am Vortag, als gesundet. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es bislang 13, wie die Stadt mitteilt.

Aktuell sind also 73 Personen in Münster akut erkrankt. Das sind sechs weniger als noch am Vortag.