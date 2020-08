Am Donnerstag veröffentlichte die CDU Münster einen offenen Brief als Reaktion auf die letzte Pressemitteilung von Fridays for Future (FFF). Die Initiative plant nach eigenen Angaben am 4. September Interviews mit den Ratsparteien und eine Podiumsdiskussion mit den Oberbürgermeister-Kandidaten. Alle anderen angefragten Parteien und Kandidaten „haben innerhalb kurzer Zeit zugesagt, nur von der CDU kam auch auf mehrmaliges Nachfragen keine Antwort, obwohl Markus Lewe kurz vorher noch bei Social Media ein Foto vom letzten gemeinsamen Treffen mit FFF im Januar 2020 veröffentlicht hatte“. Das Interviewformat sollte laut Fridays for Future den Parteien die Möglichkeit bieten, „die Wähler zu informieren, wie sie die vom Rat bereits beschlossene Klimaneutralität bis 2030 erreichen wollen.“

So erklärt die CDU die Absage

Die CDU hatte die Absage damit begründet, dass FFF „andere Mehrheiten“ im Rathaus anstrebe. Die CDU beteilige sich nicht an Veranstaltungen, „die dem Zweck dienen, die eigene politische Position zu schwächen“.