Sichtlich gut erholt begrüßte Intendant Meinhard Zanger die Belegschaft des Wolfgang-Borchert-Theaters bei der alljährlichen Betriebsversammlung zum Spielzeitbeginn 2020/21. Zanger und alle Mitarbeiter freuen sich darüber, dass es in diesem Jahr einen besonderen „Neuzugang“ gibt: Schauspielerin Ivana Langmajer brachte in den Theaterferien ihren Sohn Jakub zur Welt, der zum Wiederbeginn genau einen Monat alt wurde.

Zum festen Schauspiel-Ensemble stoßen zu Saisonbeginn vier Gäste hinzu: Ariella Hirshfeld und Laura Bleimund werden neben der bereits bekannten Marion Mainka ab 17. September in dem Schauspiel „Frauensache“ zu sehen sein. Zudem feiert Andreas Weißert in Ferdinand von Schirachs „Gott“ Ende Oktober seine Rückkehr an das WBT.

Zanger nutzte die Gelegenheit der Betriebsversammlung, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Theaters den derzeitigen Fahrplan für den Umgang mit der Corona-Krise vorzustellen. So wird die Zuschauerkapazität in dieser Spielzeit von zuletzt 32 Sitzplätzen auf nunmehr 91 Sitzplätze erhöht, sodass jeder zweite Platz belegt werden kann.

Eine Aufstockung auf die volle Kapazität von 146 Sitzplätzen kommt – obwohl es laut derzeit gültiger Coronaschutzverordnung möglich wäre – zum jetzigen Zeitpunkt aus Rücksichtnahme noch nicht in Frage: „Wir legen großen Wert darauf, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer behutsam an einen Besuch in diesen Zeiten bei uns heranzuführen. Unser Publikum soll sich bei uns wohl und vor allem sicher fühlen, deshalb werden wir vorerst den Abstand von einem Platz zum Sitznachbarn beibehalten“, so Zanger. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Abendkasse sowie den Betreibern der Gastronomie wird ein gesondertes Einlassmanagement entwickelt, um den Publikumsverkehr gemäß den Vorgaben des Ordnungsamtes zu regeln. Auch gibt es temporär zunächst bis 30. September eine Außengastronomie für die Theaterbesucher, sodass die Situation im Foyer entspannt ist.

Auf der Bühne meldet sich das Theater mit den Eröffnungspremieren von Dario Fos Farce „Bezahlt wird nicht!“ am Freitag und Samstag (21. und 22. August) zurück. In den darauffolgenden Wochen soll der Spielbetrieb langsam wieder hochgefahren werden. Intendant Meinhard Zanger: „Wir rechnen damit, dass wir ab Oktober sukzessive vom derzeitigen En-suite-Spielbetrieb zum bekannten Repertoire-Betrieb wechseln können. Einige unserer Stücke werden bis dahin noch ‚coronatauglich’ gemacht.“

Karten können für alle Veranstaltungen online gebucht werden. Die Hinweise auf der Homepage sind zu beachten. Die Öffnungszeiten der Theaterkasse sind weiterhin eingeschränkt. Sie ist für den Vorverkauf geöffnet montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, telefonisch erreichbar: 400 19. Die Theaterkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.