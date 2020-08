Die Regenbogenflagge wird vom 21. August (Freitag) bis zum 29. August am Stadtweinhaus über dem Prinzipalmarkt wehen. Damit setzt die Stadt Münster laut einer Pressemitteilung ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Sie erinnert anlässlich des Christopher-Street-Day (CSD) an die Emanzipationsbewegung von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen sowie queeren Menschen (LSBTIQ).

Das Amt für Gleichstellung initiiert das Hissen der Flagge laut einer städtischen Pressemitteilung am prominenten Ort mitten in der City, Vertreter der LSBTIQ-Gemeinschaft in Münster werden dabei sein. Ende März 2020 wurde im Amt für Gleichstellung eigens eine Stelle für die Arbeit zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt eingerichtet.

Menschenkette um die Promenade

Der CSD jährt sich in diesem Jahr zum 51. Mal. In der Nacht zum 28. Juni 1969 setzten sich homo- und transsexuelle Menschen vor allem afro- und lateinamerikanischer Herkunft in der Christopher Street in New York erstmals gegen die Willkür staatlicher Verfolgung zur Wehr. "Seitdem hat sich international durchgesetzt, jeweils im Sommer für die Rechte von LSBTIQ-Menschen zu demonstrieren. Die erste Homosexuellen-Demonstration der Bundesrepublik zog 1972 übrigens durch Münster", heißt es in der Mitteilung. Seit Ende der 1970er Jahre sei die Regenbogenflagge Symbol für diese Bewegung.

Auch in diesem Sommer wird die Demonstration aus Anlass des CSD nicht ausfallen: Sie findet am 29. August (Samstag) ab 15 Uhr als Menschenkette um die Promenade statt. So können die Abstands- und Hygieneregelungen aufgrund der Covid-19-Pandemie eingehalten werden. Veranstalter ist der Verein CSD Münster e.V., der laut Mitteilung der Stadt auf annähernd 1500 Teilnehmer hofft – denn dann könnten die Demonstranten die gesamte Promenade umspannen.