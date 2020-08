Ein Knick in die richtige Richtung: Nachdem die Zahl der Infizierten in Münster in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen war, hat sich die Corona-Lage mittlerweile wieder etwas entspannt, wenn man die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle betrachtet. Am Dienstag haben sich den Angaben der Stadt Münster zufolge drei Personen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt - insgesamt wurden bislang 886 Fälle gemeldet.

Da jedoch seit Dienstag gleich 14 weitere Patienten wieder als genesen gelten, sinkt die Zahl der Infizierten in Münster deutlich von 73 auf 62. Seit Donnerstag, mit 84 Infizierten der höchste Wert im August, flacht die Kurve somit nach und nach ab. Die niedrigen Infektionszahlen des Vormonats sind dennoch noch weit entfernt. Am 18. Juli - also vor genau einem Monat - gab es in ganz Münster gerade einmal sechs Infizierte.

Unverändert geblieben ist am Dienstag die Zahl der Todesfälle. 13 Personen aus Münster, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.