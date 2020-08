In diesem Kommunalwahlkampf hat SPD-Oberbürgermeisterkandidat Dr. Michael Jung einen Standortvorteil: Das Bürgerbüro von Svenja Schulze ist nur eine Tür entfernt. Wenn er seine klimapolitischen Ziele für Münster vorstellt, setzt sich die Bundesumweltministerin dazu und bekräftigt zustimmend jeden einzelnen Punkt: „Die kommunale Ebene ist im Klimaschutz wirklich entscheidend“, meint sie.

Es geht im Einzelnen um Verkehr, um Gebäudesanierung und um regenerative Energie – und im Allgemeinen darum, dass die Stadt Münster sich auf diesem Gebiet zu wenig um Förderung bemühe, obwohl doch der Bund Mittel dafür bereitstelle. „Man kann in Berlin vieles beschließen – wenn es vor Ort nicht umgesetzt wird, geht vieles verloren“, sagt die Ministerin.

Sechs neue E-Busse für die Stadtwerke

Was nicht verloren geht, sind immerhin 1,7 Millionen Euro, mit denen die Stadtwerke sechs neue Elektro-Gelenkbusse anschaffen; am Freitag übergibt sie die Förderbescheide. Das ist in Michael Jungs Sinne, der die E-Mobilität ebenso wie den Radwege-Ausbau fördern und das flächendeckende Ein-Euro-Ticket einführen will. Die Stadt hätte noch vor Kurzem die Chance verpasst, sich für ein Förderprogramm im kommunalen Nahverkehr zu bewerben – so etwas dürfe nicht mehr passieren, meint er.

Ebenso gebe es derzeit ein Zwei-Milliarden-Programm des Bundes für die Sanierung kommunaler Gebäude, „das wir in Münster zurzeit nicht in Anspruch nehmen“. Michael Jung möchte auf Förderung zurückgreifen, um bis 2025 ein ehrgeiziges Sanierungsprogramm für alle städtischen Gebäude – ausdrücklich auch der Schulen und Kitas – umzusetzen. Bei Neubauten sollte sich die Stadt künftig am KfW-40-Standard orientieren: „Wir wollen erreichen, dass die ,zweite Miete’ deutlich geringer wird.“

Das Ziel ist „grüner“ Wasserstoff

Wenn Münster bis 2030 klimaneutral werden soll, müsste neben dem Ausbau von Wind- und Solarenergie auch das Kraftwerk der Stadtwerke am Hafen wieder eine wichtige Rolle spielen – nachdem es von Gas auf möglichst grünen Wasserstoff umgerüstet wurde. Von der Idee eines Wasserstoff-Kompetenzzentrums, die seit einiger Zeit diskutiert wird, ist Jung angetan: „Das ist ein Thema für die Wirtschaftsförderung – ich kann das nur unterstützen.“