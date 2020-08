Gesundheitsamt schließt Kita im Geistviertel vorsorglich

Das Gesundheitsamt der Stadt Münster hat am Mittwoch vorsorglich eine private Kita in Münster-Geist geschlossen. Nachdem ein Kind der Gruppe positiv getestet wurde, sind laut einer Mitteilung der Stadt jetzt 19 Kinder sowie sechs Mitarbeitende und zwei Mütter der Elterninitiative in Quarantäne.

Darüber hinaus wurde bei drei Patienten des Universitätsklinikums Münster eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen, sie wurden nun innerhalb des Klinikums isoliert. Aufgrund breiter Testungen und der Nachverfolgung von Kontaktpersonen befinden sich auch sieben Mitarbeiter dieser Station in häuslicher Isolation. Weitere Tests und Schutzmaßnahmen werden vorgenommen.

62 Infizierte in Münster

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist in Münster am Mittwoch weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag meldete die Stadt auf ihrer Homepage neun Neuinfektionen mit dem Virus. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle im Stadtgebiet ist damit auf 895 gestiegen.

Aber auch die Zahl derer, die eine Infektion überstanden haben, ist gestiegen: 819 Patienten sind wieder genesen, acht mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind, ist somit nur leicht gestiegen. Am Dienstag meldete die Stadt 62 Infizierte, am heutigen Mittwoch sind es 63.

Unverändert geblieben ist am Mittwoch die Zahl der Todesfälle. 13 Personen aus Münster, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Weiterhin gilt: Eine erste Kontaktaufnahme für alle Anliegen in Zusammenhang mit Corona – so auch nach der Reiserückkehr aus einem Risikogebiet – sollte über die städtische Hotline 0251/492 1077 oder per E-Mail unter corona@stadt-muenster.de erfolgen.