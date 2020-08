Wie die Stadt Münster mitteilt, sind die neuen Wasserspiele und das neue Fontänenfeld im Südpark „echte Publikumsmagnete“. Doch die Beliebtheit des neuen Spielangebots wird jetzt zum Problem: Da die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, dreht die Stadt den Hahn bei Wasserpumpen, Hüpfpilzen und Quellsteinen ab.

Angesichts der hohen Temperaturen hätten in den vergangenen Tagen viele Kinder, aber auch ihre Begleiterinnen und Begleiter die angenehme Abkühlung genossen, die der umgestaltete Spielbereich bietet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der kommunale Ordnungsdienst habe bei seinen Streifengängen aber festgestellt, dass die zahlreichen Schilder, die auf die in Corona-Zeiten notwendigen Abstands- und Hygieneregeln hinweisen, zeitweise wenig Beachtung fänden.

Stadt will Ansteckungspotenzial reduzieren

„Um das Ansteckungspotenzial, das aktuell von größeren Menschenansammlungen ausgeht, zu verringern, zieht das Grünflächenamt nun Konsequenzen und reduziert vorerst das Wasserspielangebot im Südpark“, heißt es von der Stadt. Ab Donnerstag, 20. August, werden zunächst für eine Woche nur noch die beiden Fontänenfelder in kurzen Intervallen laufen. „Die interaktiven und kontaktreichen Wasserspielelemente werden vorerst abgeschaltet“, erläutert Jörg Hoffmann vom Grünflächenamt der Stadt. „Damit nutzen wir einen großen Vorteil der neuen Wassertechnik, die eine entsprechende Steuerung der einzelnen Spielelemente erlaubt.“ Aufgrund der nach wie vor vorhandenen Ansteckungsgefahr mit dem Covid 19-Virus sei man leider zu diesen Maßnahmen gezwungen.

Am Freitag eingeweiht

Erst am Freitag waren die Wasserlandschaft im Südpark und die benachbarten Speckbrettplätze nach fünfmonatiger Umbauzeit wiedereröffnet worden. Die erste Etappe in der auf vier Bauabschnitte angelegten Sanierung des Südparks ist damit geschafft.