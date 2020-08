CDU sieht sich als "prägende Kraft in der Stadt“

Da war von neuen Kita-Plätzen die Rede, von mehr Schulsozialarbeit, von den „urbanen Wissenquartieren“ oder von der digitalen Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch durften die Stichwort Preußenstadion und Musik-Campus nicht fehlen, als Oberbürgermeister Markus Lewe und Fraktionschef Stefan Weber am Mittwoch in einem Pressegespräch die heiße Phase des CDU-Wahlkampfes in Münster einläuteten.

Doch dann kam die Frage nach den Prioritäten, die Frage nach den berühmt-berüchtigten Leuchttürmen, und plötzlich war die Stimmung eine andere. Lewe verkündete demonstrativ: „Leuchttürme braucht man dort, wo es dunkel ist. Münster ist nicht dunkel.“ Nur beim Freizeitbad in Münsters Westen, das überraschend den Weg in das CDU-Wahlprogramm gefunden hat, legte sich Lewe fest: „Das steht nicht oben auf unserer Prioritätenliste.“

Kritik an Haltung der Grünen

Das Bedürfnis, Kritik zu üben, ohne das Tischtuch zu zerschneiden, war zu spüren, als die CDU-Spitze auf die Grünen angesprochen wurde. Lewe warnte vor der von den Grünen angestrebten „Vollsperrung der Innenstadt“, kritisierte die Haltung der Grünen zum Hafencenter sowie das „Nein“ der Grünen 2018 zur Zentralen Ausländer-Behörde (ZAB), was bei der geplanten Bebauung der York-Kaserne massive Probleme nach sich gezogen hat. Zugleich aber fiel kein Wort darüber, ob man die – aus Sicht der CDU – unzuverlässigen Grünen von einer neuerlichen Zusammenarbeit im Rathaus ausschließen möchte.

Diese Oberbürgermeister-Kandidaten treten in Münster an 1/9 CDU: Markus Lewe Steckbrief: Markus Lewe, 55 Jahre alt, Oberbürgermeister der Stadt Münster seit 2009, verheiratet, fünf Kinder, CDU-Mitglied. Politisches Lebensmotto: „Es ist besser, in der Hoffnung als in der Angst zu leben.“ Foto: diverse

SPD: Michael Jung Steckbrief: Dr. Michael Jung, 44 Jahre alt, ledig, keine Kinder, Lehrer am Annette-Gymnasium, Mitglied der SPD. Politisches Motto: „Endlich ein Oberbürgermeister, der Wohnen bezahlbar, die Stadt klimaneutral, die Schulen digital und den Wirtschaftsstandort sicher macht.“ Foto: diverse

Grüne: Peter Todeskino Steckbrief: Peter Todeskino, 61 Jahre alt, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, Bürgermeister und Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt a.D., verheiratet, zwei Kinder, Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Politisches Lebensmotto: „Gradlinig, konsequent, umsetzungsorientiert: Machen!“ Foto: diverse

FDP: Jörg Berens Steckbrief: Jörg Berens, 40 Jahre alt, Social-Media-Manager, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der FDP. Politisches Lebensmotto: „Eine gute Idee ist jede Mühe wert.“ Foto: diverse

Linke: Ulrich Thoden Steckbrief: Ulrich Thoden, 47 Jahre alt, Lehrer am Berufskolleg, verheiratet, keine Kinder, Mitglied der Partei Die Linke. Politisches Lebensmotto: »Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (Karl Marx) Foto: diverse

Piraten: Sebastian Kroos Steckbrief: Sebastian Kroos, 45 Jahre alt, alleinerziehend, ein Kind, Fachinformatiker, Controller beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster Politisches Lebensmotto: „Möglichkeiten sollten genutzt werden.“ Foto: diverse

ÖDP: Michael Krapp Steckbrief: Michael Krapp, 48 Jahre alt, Geschäftsführer eines Finanzberatungsunternehmens für nachhaltige Geldanlage, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der ÖDP. Politisches Lebensmotto: „Offen sein für Neues, gut zuhören, Positionen klar formulieren und mutig umsetzen.“ Foto: diverse

Die Partei: Roland Scholle Steckbrief: Roland Scholle, 41 Jahre alt, staatlich geprüfter Sozialhelfer, ledig, keine Kinder, Mitglied der Partei „Die Partei“. Politisches Lebensmotto: „Die AfD ist wie ein Steak, das keiner haben möchte. Zu braun und zu durch! Wählt ,Die Partei‘, sie hat immer Recht.“ Foto: diverse

Münster-Liste: Georgios Tsakalidis Steckbrief: Georgios Tsakalidis, 53 Jahre alt, Integrations-Berater, ledig, zwei in Athen lebende Kinder, überparteilich („war nie in einer Partei“). Politisches Lebensmotto: „Politik ist für mich die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen und Farbe sowie Interkulturalität reinzubringen, damit die bunte demokratische Vielfalt überall Normalität wird.“ Foto: diverse

Beim Thema Finanzen setzt Lewe große Hoffnungen darauf, dass der Bund im Gefolge der Corona-Pandemie die Kommunen stärker finanziell unterstützt. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer schloss der Oberbürgermeister aus, die Haushaltssicherung möchte er ebenfalls verhindern.

„Prägende Kraft in der Stadt“

Der CDU-Kreisvorsitzende Hendrik Grau („Die Wirtschaft muss wachsen“) geht unverändert davon aus, dass eine leistungsfähige Kommune und ein leistungsfähiges Unternehmertum sich gegenseitig bedingen.

Fraktionschef Stefan Weber erinnerte daran, dass bei der Kommunalwahl 2014 die „Parteien im linken Spektrum“ die Wahl gewonnen haben. Gleichwohl sei es der CDU gelungen, ein „rot-grünes Minderheitenbündnis“ und somit eine Konfrontation des Rates mit CDU-Oberbürgermeister zu verhindern.

Auch jetzt müsse das Ziel sein, darin war man sich einig, „dass die CDU die prägende Kraft in der Stadt bleibt“.