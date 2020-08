Lewes Liebesbekenntnis an Münster

Die Sonne scheint, der Aasee glänzt – und der Amtsinhaber ist ganz in seinem Element, als er auf der Terrasse des Restaurants A2 aus dem CDU-Wahlprogramm 2020 „Zusammen für Münster“ zitiert. Oberbürgermeister Markus Lewe spricht gerade in den aufwühlenden Corona-Zeiten von „Zusammenhalt“ ,„Verlässlichkeit“, „Behutsamkeit“ und „Balance“. Nein, in der „Familienstadt Münster“ dürfe niemand ausgeschlossen werden. Schon gar nicht durch Verbote. „Es ist eine Haltungsfrage, ob man die Bürger erziehen will oder ihnen Angebote macht“, sagt Lewe.

Beispiel Autoverkehr: Der alte Bündnis-Partner, die Grünen, will die autofreie Innenstadt. „Wir wollen einen modernen Verkehrsmix“, betont Lewe für die CDU. Und ja: „Mit weniger Autos! Vollsperrungen oder Verbote nutzen da aber nichts, sondern andere Angebote.“ Der Öffentliche Personennahverkehr solle neu gestaltet werden, beispielsweise durch nachfragebetonten Busverkehr und den Ausbau des Veloroutennetzes. „Wir beweihräuchern kein einzelnes Verkehrmittel“, sagt Lewe.

Konsequentes Wachsen

Beispiel Wohnen: Das konsequente Wachsen mit über 7500 neuen Wohnungen in den Jahren 2014 bis 2019 sei der Weg. Und nicht einfach einen neuen Stadtteil ankündigen, so wie die SPD es zwischen Wolbecker Straße, Kanal und Umgehungsstraße vorschlägt. „Ohne Kommunikation mit dem Sportverein und den Kleingärtnern.“ Lewes weitere Erkenntnis mit einem schönen Gruß an die Grünen: Der Bau von Einfamilienhäusern sei nicht auszuschließen!

Kein Zweifel, Markus Lewe möchte weiterhin Verantwortung für Münster tragen. „Es macht mir Freude“, sagt er zum Ende der Pressekonferenz. Seine Motivation ist ganz persönlich: „Ich liebe diese Stadt unglaublich.“