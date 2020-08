Ab Montag (24. August) wird die Fahrbahn in Richtung Steinfurter Straße auf dem York-Ring auf eine Spur verengt. Bis voraussichtlich 2. September (Mittwoch) ist laut einer Mitteilung der Stadtwerke außerdem das Abbiegen vom York-Ring in die Gasselstiege nicht möglich.

Die Querungshilfe auf Höhe Gasselstiege ist für die rund anderthalbwöchigen Arbeiten gesperrt. Umleitungen für Radfahrer über den Rigaweg zur Querung am Koburger Weg werden weiträumig ausgeschildert. Entlang des Rings ist die Baustelle mit dem Rad und zu Fuß passierbar.

Für die Beeinträchtigungen bittet Münsternetz um Verständnis. Der lokale Netzbetreiber erneuere in dem Bereich Erdgasleitungen für die sichere Versorgung der Anwohner, heißt es in der Mitteilung.