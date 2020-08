Session ohne Prinzenball und neues Narrenoberhaupt

Nach dem Bürgerausschuss Münsterscher Karneval hat jetzt auch die Prinzengarde die jecke Reißleine wegen Corona gezogen: In der kommenden Session wird es keinen neuen Prinzen geben, der traditionelle Prinzenball im Januar mit über 500 Gästen im Hotel Mövenpick ist ebenfalls abgesagt und Besuchstermine bei Gesellschaften, die dennoch im kleinen Kreis närrisch feiern wollen, erst einmal auf Eis gelegt.

Der Generalprinzmarschall Paul Middendorf: „Es ist traurig, dass wir gerade in unserem Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Bestehen der Garde auf fast alles verzichten müssen, aber die Gesundheit geht vor.“ Der amtierende Prinz Thorsten Brendel wird am 10. November im Freundeskreis offiziell verabschiedet, am 11.11. dann plant die Prinzengarde einen Besuch beim Oberbürgermeister. „Wir wollen zumindest etwas Flagge zeigen“, so Middendorf.

Brauchtumspflege und Gesundheitsvorschriften

Ob es dann im neuen Jahr kleinere Aktivitäten geben wird, will die Prinzengarde „auf Sicht entscheiden“. Middendorf: „Wenn es die Corona-Lage zulässt, lassen wir uns bestimmt etwas einfallen. Das ist ein Spagat zwischen Brauchtumspflege, Außendarstellung und den eingeschränkten Möglichkeiten unter Berücksichtigung aller Gesundheitsvorschriften.“

Insgesamt blickt die Garde trotz der massiven Einschränkungen positiv in die Zukunft. Middendorf: „Wir haben in den 125 Jahren die Kaiserzeit und zwei Weltkriege überlebt, deshalb schaffen wir auch diese Pandemie. Am Ende wird das Brauchtum Karneval gestärkt daraus hervorgehen.“

Jubiläum soll 2021 nachgeholt werden

Das Jubiläum soll dann im Oktober 2021 mit einem Ball im Mövenpick gefeiert werden, geplant ist auch eine Festschrift. Paul Middendorf wurde bei der Gardeversammlung am Mittwochabend auch zum neuen Fördervereins-Vorsitzenden gewählt. Er löst Bernard Homann ab, der bislang den Kreis der Sponsoren anführte.