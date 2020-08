Der Münsteraner ist nervös. Aus einem Rollladenkasten an seiner Wohnung schwirrt es seit einigen Tagen lebhaft heraus – offenbar haben Wespen darin ein Nest gebaut. „Was muss ich denn da machen?“, fragt er im Kollegenkreis. Die Kollegen überlegen kurz und antworten einhellig: „Nichts.“ Das überzeugt ihn nicht . . .

Stimmt aber. „Wenn die Wespen nicht stören, muss man nichts machen“, sagt die städtische Umweltberaterin Beate Böckenholt. Mit Wespen kennt sie sich aus: „Ich habe deshalb viele Anrufe – aber das habe ich jedes Jahr um diese Zeit.“

Wespengerechtes Wetter

Das warme und zuletzt eher trockene Wetter komme den Insekten sehr zugute. Noch wichtiger allerdings war das Wetter zum Zeitpunkt des Nestbaus, und auch das scheint in diesem Jahr wespengerecht gewesen zu sein.

Gibt es Gründe, ein Wespennest entfernen zu lassen? Wenige, sagt Beate Böckenholt. Wenn kleine Kinder gefährdet seien, zum Beispiel. Auch Allergiker hätten unter Umständen Gründe, sich vor Wespen zu fürchten. Schaden am Gebäude gehöre jedenfalls nicht zu den Ausnahmen, sagt die Umweltberaterin: „Nachhaltige Schäden an intaktem Baumaterial entstehen in der Regel nicht.“ Zumal ein Wespenvolk im Winter bis auf die Jungköniginnen ohnehin absterbe – ein Wespennest bleibt deshalb eine einmalige Sache.

Wespen seien grundsätzlich geschützt, manche Arten stehen sogar unter besonderem Schutz. Wer meint, ein Nest entfernen lassen zu müssen, sollte sich bei der Umweltberatung melden – zumal die Untere Naturschutzbehörde im Zweifelsfall mitzureden hat.

Feuerwehr ist nicht zuständig

Die Feuerwehr übrigens ist für Wespennester grundsätzlich nicht zuständig. „Das ist Privatsache“, betont Tobias Rotert von der Feuerwehr Münster. Man werde allenfalls aktiv, wenn ein Nest etwa direkt an einer Kita entsteht. Fachleute der Naturschutzbehörde, Imker oder zugelassene Schädlingsbekämpfer können sich um Umsiedlung oder Entfernung kümmern.

In jedem Fall empfiehlt sich zuvor ein Anruf bei der Umweltberatung im Stadtwerke-Cityshop an der Salzstraße 21, 492 67 67.