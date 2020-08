Droht in Münster der Wegfall von Tausenden Abstellmöglichkeiten für Autos? Wenn es nach dem Willen der Grünen geht, soll es künftig jedenfalls „keine generalisierende Duldung von Pkw-Parken auf dem Gehweg“ geben. Das sieht ein Antrag vor, den die grüne Fraktion am Mittwoch in den Rat einbringt.