17-stöckiges Hochhaus am Hafen geplant

Die „Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft“ (WLV), eine Tochtergesellschaft des „Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe“ (LWL), wird gemeinsam mit dem Projektentwickler „Interboden Innovative Gewerbewelten“ aus Ratingen einen modernen Bürocampus mit dem Namen „Ideenwerft“ am Dreieckshafen in Münster (Robert-Bosch-Straße/Industrieweg) errichten.

„Mit der Ideenwerft werden wir eine solide, zukunftsweisende Investition an unserem Hauptsitz Münster tätigen. Mit „Interboden“ wissen wir dabei einen zuverlässigen Projektentwickler und Partner an unserer Seite“, sagt Bodo Strototte, Geschäftsführer der WLV. „Die modernen Büroflächen eignen sich sowohl für kleine Mietgesuche sowie für Mieter mit einem größeren Flächenbedarf.“ Dazu werde auch der LWL gehören.

Kapitalanlage bietet Planungssicherheit

Der Kommunalverband rechnet wegen der Übernahme weiterer Aufgaben bis zum Jahr 2024 mit einem zusätzlichen Büroflächenbedarf von rund 11.000 Quadratmetern. Im Dreieckshafen will der LWL mindestens 4000 Quadratmeter nutzen. „Es wird immer schwieriger, in Münster Büroflächen zu bekommen. Die Investition der WLV ist nicht nur als Kapitalanlage interessant, sondern bietet uns als einer der größten Verwaltungen in NRW auch Planungssicherheit“, sagt LWL-Direktor Matthias Löb.

Auf der rund 9500 Quadratmeter großen Grundstücksfläche am Dortmund-Ems-Kanal entsteht ein Bürocampus mit einer Gesamt-Mietfläche von ca. 21 000 Quadratmetern. Die Entwicklung auf dem Grundstück am Hafen ist nach Auskunft der Stadt vorerst die letzte Hochhausbebauung, die in Form eines 17-stöckigen Büroturms umgesetzt wird. Hinzu kommen fünf dreigeschossige Bauten.

Industriearchitektur am Hafen

„Münster ist auch als Bürostandort äußerst nachgefragt. Die vielfältige Dienstleistungsmetropole bekommt mit dieser markanten Immobilie ein neues Aushängeschild“, sagt Oberbürgermeister Markus Lewe.

Der Entwurf der Architektengemeinschaft Prof. Manuel Thesing, Heiden/Westf., und Prof. Peter Böhm, Köln, zeichnet sich nach Einschätzung des Gestaltungsbeirats der Stadt durch einen zurückhaltenden, aber dennoch selbstbewussten Städtebau im Sinne einer für den Hafen-Standort passenden Industriearchitektur aus. Die Fertigstellung des Bürocampus ist für 2023 geplant.