Er wollte mit seiner neuen Aktiven Liste in Fraktionsstärke in den Rat einziehen: Doch im Zuge der Corona-Pandemie hat Rüdiger Sagel, der im vergangenen Jahr bei der Linken ausgetreten ist, diese Pläne zu den Akten gelegt. Gleichwohl hat er eine Vorstellung, was den neuen Rat angeht: „Man wird nicht über die Verteilung von Wohltaten reden, sondern über das, was wir uns noch leisten können.“ Dabei kritisiert der 65-jährige ehemalige Landtagsabgeordnete für Grüne und später Linke im aktuellen Wahlkampf, dass niemand über die zunehmende Kinderarmut rede.

Den Rückblick auf die zu Ende gehende Ratsperiode unter schwarz-grüner Mehrheit bilanziert Sagel so: „Fünf Jahre konnte man Spaßpolitik machen – auch mit Geld.“ Weil auch die Steuern sprudelten. Jetzt sei die Realität der Krise noch längst nicht bei allen Parteien angekommen, meint das scheidende Ratsmitglied unter Verweis auf geforderte Projekte wie das Freizeitbad.