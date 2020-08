Ermittlungserfolg für die Polizei: Polizisten durchsuchten am Mittwoch an der Philippistraße eine Wohnung und entdeckten dabei zahlreiches Diebesgut. "Zeugenaussagen und intensive Ermittlungen hatten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen gebracht", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Daraufhin sei der Durchsuchungsbeschluss erwirkt worden.

Der 34-jährige Verdächtige soll aus der Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln gedealt haben. In der Wohnung fanden die Ermittler zwar keine Drogen, aber drei paar neue Schuhe, fünf Jacken, zwei Hosen und drei Sonnenbrillen, an denen die Etiketten und teilweise die Diebstahlssicherungen noch befestigt waren. Auch originalverpackte Laptops, Kopfhörer, ein Tablet, drei Smartphones und drei Armbanduhren hatte der Mieter laut Mitteilung der Polizei noch in seinen Räumlichkeiten deponiert.

Gestohlenes Smartphone sichergestellt

Eine Überprüfung ergab, dass ein von dem 34-Jährigen benutztes Smartphone zweifelsfrei aus einem Diebstahl nach einem Autoaufbruch stammt. Zu der Herkunft der anderen Gegenstände konnte er keine plausiblen Angaben machen. Die Beamten stellten die mutmaßliche Hehlerware sicher, die Ermittlungen dauern an. Den 34-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.