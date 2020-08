Wer an der Hafenstraße, der Warendorfer oder Wolbecker Straße in Münster vorbeifährt, wird sich über die großen hellblauen Plakate mit Gedichtzeilen wie "When We Are Gone The Trees Will Riot" wundern. Kein Name, keine Markennennung

Hintergrund der Plakatserie ist laut einer Mitteilung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) eine Kooperation zwischen dem britischen Künstler Robert Montgomery und Burg Hülshoff - Center for Literature (CfL) in Havixbeck bei Münster für das Kulturevent "Keine Sorge/Dont Care", das vom 26. bis 30. August auf Burg Hülshoff stattfindet und künstlerische Positionen zum Thema "Fürsorge und Care-Arbeit" präsentiert.

International bekannter Textkünstler

Robert Montgomery lebt und arbeitet in London. Er ist ein international bekannter Textkünstler und Poet, dessen Markenzeichen Plakatgedichte, Lichtinstallationen, Feuerschriften, Holzschnitte und Aquarelle sind, mit denen er seine Gedichte als Interventionen in den Stadtraum bringt.

Neben Einzelausstellungen in New York, Colorado und Ankara haben in Deutschland vor allem seine Lichtinstallationen auf dem Gelände des alten US-Luftwaffenstützpunktes Tempelhof in Berlin für Aufsehen gesorgt. Außerdem haben seine Arbeiten eine große Reichweite im Internet. Das Kunstwerk "The People You Love Become Ghosts Inside of You" wurde mehr als 20 Millionen Mal online gezeigt.

Lichtinstallation im Park von Burg Hülshoff

Die poetische Plakatserie in Münster ist der erste Teil der Kooperation mit dem CfL. Im Rahmen des Kulturevents "Keine Sorge/Dont Care" wird Robert Montgomery außerdem den Park von Burg Hülshoff mit einer raumgreifenden Lichtinstallation verwandeln.

Passend zum Fürsorge-Schwerpunkt der Veranstaltung, wird die Installation die Sorge um die Natur thematisieren. Eröffnet wird die Lichtinstallation im Rahmen des Kulturevents am 26. August und wird für die Dauer der Veranstaltung bis zum 30. August zu sehen sein.

Tagestickets für die Veranstaltung kosten 15 Euro regulär und 10 Euro ermäßigt. Aufgrund begrenzter Kontingente unter Corona-Bedingungen wird der Vorverkauf empfohlen.