Verkehrsbeeinträchtigungen durch Fahrraddemo am Freitag

Die Initiative "Fridays For Future" hat für den heutigen Freitag (21. August) eine Fahrraddemo organisiert. Die Demonstration soll um 17 Uhr auf dem Schlossplatz starten. Nach Angaben der Polizei kann es deshalb am späten Nachmittag in der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Veranstalter erwarten etwa 200 Teilnehmer, wie Polizeipressesprecher Andreas Bode am Freitag mitteilte. Die Demo beginnt auf dem Schlossplatz, dann fahren die Klimaaktivisten mit ihren Fahrrädern durch die Innenstadt. Laut Bode wird es auch zu kurzzeitigen Straßensperrungen kommen.

Diese Runde fahren die Demonstranten

Die Tour führt über Münzstraße, Eisenbahnstraße und Wolbecker Straße, vorbei am Hansaplatz, über Hansaring und Von-Steuben-Straße in Richtung Ludgeriplatz. Von dort geht es weiter über Hammer Straße, Geiststraße und Weseler Straße bis zum Kolde Ring. Über Scharnhorststraße, Weseler Straße und Stadtgraben führt die Runde zurück zum Schlossplatz.

Die Tour soll nach Angaben der Veranstalter zweimal abgefahren werden. Wer nicht die ganze Strecke mitfahren möchte oder kann, hat die Möglichkeit, an mehreren Stellen ein- oder auch auszusteigen: Schlossplatz, Apostelkirche, Hansaplatz, Ludgeriplatz, Geistmarkt und Institut für Soziologie.

Die Veranstalter weisen via Twitter zudem darauf hin, dass auch bei der Fahrraddemo der Infektionsschutz gilt. Die Teilnehmer sollen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wer Covid-19-verdächtige Symptome hat, dürfe zudem nicht teilnehmen.