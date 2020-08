Schon längere Zeit hatten die Ermittler den 22-Jährigen im Visier: Bereits seit 2019 wird der Mann laut einer Mitteilung der Polizei verdächtigt, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Jetzt wurde seine Wohnung durchsucht.

Dabei fanden die Ermittler am Donnerstag einen fünfstelligen Bargeldbetrag, eine Feinwaage, Marihuana, originalverpackte Laptops und zwei Säbel, die an der Garderobe hingen. "Zudem hatte der Münsteraner einen Müllsack mit fast 30 Gramm Kokain an einem Ast über seinem Balkon deponiert", teilt die Polizei mit.

Die Kriminalbeamten nahmen den 22-Jährigen fest und stellten die Beweismittel sicher. Das Amtsgericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl.