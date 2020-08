Seit mehr als 14 Tagen radelt Münster bei der Aktion "Stadtradeln" um die Wette. "Die rund 3900 Teilnehmer sammelten in 570 Teams dabei bislang über 660 000 Radkilometer", freut sich Malte Konrad vom städtischen Fahrradbüro in einer Pressemitteilung.

"Das macht eine Vermeidung von 98 Tonnen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid. Das macht einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz aus", ergänzt Pia Niehues von der städtischen Koordinierungsstelle für Klima und Energie. Bis zum 25. August läuft noch der Aktionszeitraum, in dem jeder mit dem Rad zurückgelegte Kilometer durch die Teilnehmenden erfasst und dem eigenen Team gutgeschrieben wird.

Neuanmeldungen sind auch noch möglich

In der letzten Aktionswoche sind noch einmal alle Stadtradler aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten und ihre Kilometer zu erfassen. Auch neue Anmeldungen sind noch möglich: www.stadtradeln.de/muenster . Zwar wird registrierten Teilnehmer eine siebentägige Nachtragefrist eingeräumt, dennoch sollten die Kilometer möglichst zeitnah eingetragen oder – noch einfacher – direkt über die App per GPS erfasst werden.

Stadtradeln Stadtradeln ist eine Aktion des internationalen Netzwerks Klima-Bündnis. Neben der Stadt Münster beteiligen sich in diesem Jahr deutschlandweit über 1400 Kommunen an der Kampagne. ...

Wer seine Routen per App aufzeichnet, der unterstützt auch die Stadtverwaltung bei der zukünftigen Radverkehrsplanung vor Ort. Denn die Daten werden dem Amt für Mobilität und Tiefbau über das Forschungsprojekt "Movebis" in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt. "Wir erhalten damit erstmalig ein durch die Radfahrer selbst aufgezeichnetes Abbild des Radverkehrsgeschehens in der Stadt", erläutert Abteilungsleiter Michael Milde. Gemeinsam mit den Informationen der Dauerzählstellen und den regelmäßigen Haushaltsbefragungen lasse sich die Datengrundlage zum Radverkehr so stetig verbessern.

Mängel an Infrastruktur melden

Sollten Stadtradler Mängel an der vorhandenen Radverkehrsinfrastruktur melden wollen, ist dies beim städtischen Mängelmelder möglich: www.stadt-muenster.de/maengelmeldung