In diesem Herbst werden viele Reden gehalten – Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, Wahlkampf in den USA. Da passt die Ausstellung von Gisa Pantel beim Förderverein Aktuelle Kunst (FAK) perfekt in die Zeit. Ob ein Redner sein Reden anhebt mit „Well, . . .“ oder mit „Nun, . . .“, ist dabei einerlei: Ein Bedeutungsvoller spricht Bedeutungsvolles zu Unbedeutenden (oder was dafür gehalten wird). Am Altar des Blabla lässt die Künstlerin Angelina Jolie in fünf Videos würdevoll perfekt in Erscheinung treten, aber scharfsinnige Geschichten über die Macht eines Möbels erzählen: das Rednerpult.

Das Mobiliar ist gleichsam ein analoger Gamecontroller, mit dem Publikum auf Zuhören gestellt wird. Wer Pantels Videos lauscht, erlebt eine Überraschung, hört er doch die Stimme der Künstlerin, die Angelina Jolie einigermaßen synchron Geschichten in den Mund legt.

Die Schauspielerin und UNHCR-Sonderbotschafterin Angelina Jolie erzählt als Avatar von ungleich großen Stufen und französischen Königen, von den Schwierigkeiten der Fernbedienungen in Hotelzimmern, von der genialen Idee, wie das Hygiene-Problem gemeinsamer Kino-Popcorn-Grabbeltüten zu lösen ist, oder stellt Überlegungen an, was Marina Abramović während ihrer legendären Performance „The Artist Is Present“ wohl unter ihrem roten Rock gehabt haben könnte: Drei Beine? Ein Ei? Yoko Ono?

Die Ton-Bild-Schere entfaltet natürlich Komik, führt aber auch tiefer, indem sie die Struktur von Hierarchie in einem jeden Redner-Hörer-Verhältnis offenlegt.

Gisa Pantel (geboren 1988 in Münster) lebt und arbeitet gegenwärtig in Skive, Dänemark. Sie studierte an der Kunstakademie Münster und setzte ihr Studium an der Kunstakademie Trondheim und an der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen fort.

Die Vernissage mit Live-Performance ist am Samstag (22. August) um 19 Uhr beim FAK; Fresnostraße 8. Bis zum 6. September geöffnet.