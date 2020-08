Schreck in der Mittagsstunde. Bei der Hauptprobe der Eröffnungspremiere „Bezahlt wird nicht!“ stürzte Hauptdarstellerin Monika Hess-Zanger so schwer, dass sie mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. Klar ist, dass sie für die nächsten Wochen ausfällt. Die fieberhafte Suche in den wenigen verbliebenen Stunden nach einem Ersatz gestaltete sich äußerst schwierig, weil nur drei andere deutschsprachige Theater die Farce von Dario Fo zurzeit im Programm haben und alle drei in Frage kommenden Schauspielerinnen nicht abkömmlich sind. Andere Schauspielerinnen, die das Stück nicht studiert haben, kämen nicht in Frage, da sonst die Spielzeiteröffnung nicht hätte gehalten werden können, so das Borchert-Theater. Um die Premieren am Freitag und am Samstag zu retten, entschieden sich Regisseurin Tanja Weidner und Intendant Meinhard Zanger für eine außergewöhnliche Lösung. Die Rolle der „Antonia“, mit der Monika Hess-Zanger besetzt war, übernimmt kurzfristig ihre Kollegin Rosana Cleve, die mit der Rolle der „Margherita besetzt“ war. Die Rolle der Margherita übernimmt Ensemblemitglied Markus Hennes. Intendant Meinhard Zanger zu dieser ungewöhnlichen Situation: „Eine Krise kommt selten allein. Erst die Pandemie, dann ein Bühnenunfall. Wir sind froh, dass es Monika Hess-Zanger wieder besser geht und keine Schäden bleiben. Das komplette Team wünscht ihr schnelle und vollständige Genesung. Genauso froh sind wir, dass Rosana Cleve und Markus Hennes sich bereit erklärten, dieses ‚Kamikaze‘-Unternehmen der kurzfristigen Umbesetzung durchzuziehen. Ihnen bleiben nur drei Proben, aber ich bin sicher, dass sie brillieren werden und das Publikum es ihnen danken wird.“