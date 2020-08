Münster/Werther -

Von Johannes Loy

Seit zwei Jahren ist das neue Böckstiegel-Museum in Werther am Teutoburger Wald eine feine Adresse für Kunstfreunde. Bilder des westfälischen Expressionisten Peter August Böckstiegel tauchen in jüngster Zeit immer mal wieder aus Privatbesitz auf. Darüber und über die Lage des Museums in diesen schwierigen Corona-Zeiten sprachen wird mit dem Direktor des Museums, David Riedel.