Münster -

Patienten, die ab Dienstag geplant stationär in einem der Krankenhäuser in Münster aufgenommen werden, sollen möglichst sofort einen negativen Coronatest vorlegen. Die Leitungen der fünf großen Kliniken in Münster einigten sich darauf, an Schutzmaßnahmen festzuhalten. Das Maske-Tragen bleibt Pflicht.