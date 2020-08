Gleich vier Konzerte finden am Wochenende im Rahmen der Reihe „Summerevents.MS“ an der Hafenkäserei statt.

Am heutigen Samstag um 17.15 Uhr ist mit Andy Galore ein in der New Yorker Szene sehr gefragter Bassist zu Gast, dessen Groove die Bands von Ikonen verschiedener Genres angetrieben hat. Mit reichhaltiger Musikalität hat Galore in den 20 Jahren seiner Tätigkeit in New York City einen unverwechselbaren Stil und ein beeindruckendes Musikernetzwerk entwickelt, heißt es in der Ankündigung. Sein Album „Out About“, ein fesselndes und musikalisch abwechslungsreiches Werk, ist inspiriert und spiegelt seine tiefe Liebe zu New York City, eine große Anzahl talentierter Musiker und die vielen verschiedenen Genres und Stile wider, die Galore im Laufe der Jahre beherrscht hat.

Dortmund, Münster – und Venezuela

Ebenfalls heute um 19.30 Uhr stehen „Red Ivy“ aus Dortmund und Münster auf der Bühne. Mitreißende Stromschnellen aus warmen Gitarren- und Synthesizer-Strudeln umfließen die kristallklar losgelöste Gesangsstimme auf dem Fundament ihrer treibenden Rhythmusgruppe, schreiben die Veranstalter: „Pop-Rock, der Mut und Lust auf mehr macht.“

Am Sonntag (23. August) spielt um 16.30 Uhr Juan Carlos Sabater. Er wurde 1958 in Venezuela geboren. Seine erste Gitarre erhielt er mit zwölf Jahren. Mit 17 erlebte er sein erstes großes Abenteuer, er ging zum Austausch in die USA. Ein paar Jahre später ging Juan Carlos nach New York, wo er Toningenieurwesen studierte. Nach seiner Rückkehr nach Venezuela gründete er die Band „Fuga“ und hatte damit ein riesen Erfolg. Später arbeitete er als Solo-Künstler und gründete die „Juan Carlos Sabater Band“.

Harte Gitarrenklänge

Um 20 Uhr folgt der Auftritt der Sascha Renier Band. In seiner musikalischen Laufbahn hat Sascha Renier im Vorprogramm von Nena und Revolverheld schon Massen begeistert. Sein Musikstil prägte sich relativ früh – erst war da die Lieblingsmusik seiner Mutter (Pop der 90er), dann der gitarrenlastige und melancholische Rock des Vaters. Harte Gitarren liebt der gebürtige Bamberger heute noch, auch wenn diese in seinen Songs überwiegend für die seichten Klänge der Akustikgitarre platz machen mussten, heißt es in der Ankündigung.