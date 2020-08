Der neue Wasserspielplatz im Südpark ist wegen zu großen Gedränges, in dem die Corona-Schutzregeln nicht eingehalten werden können, nahezu trocken gelegt worden (wir berichteten). Nur noch in Intervallen sprudelt es aus einzelnen Fontänen. Aber auch so ist das Gelände immer noch attraktiv für sehr viele Besucher, wie dieses Bild zeigt. „Wir beobachten am Wochenende, ob es zu voll wird“, heißt es beim Grünflächenamt. Falls die Corona-Regeln nicht eingehalten würden, könnten Wasserspiele ganz trocken gelegt werden.