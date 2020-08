Worum es bei der Wahl am 13. September geht

Mein Kind kommt in die Kita - gibt es in meinem Wohnbezirk genug Plätze? Wie schnell kann ich mit dem Bus meinen Arbeitsplatz erreichen? Wird mein Sportverein genug unterstützt? Sind im neuen Baugebiet ausreichend Spielflächen vorgesehen? Bei keiner Wahl wird so direkt über konkrete Fragen des Alltags entschieden, wie bei der Kommunalwahl. "Bei keiner Wahl geht es so zentral um Themen vor der eigenen Haustür und ist die Chance, mitzugestalten, so groß", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zwölf Parteien und neun Oberbürgermeisterkandidaten stellen sich am 13. September in Münster dem Wählervotum. Demokratisch, geheim und frei können Bürger darüber entscheiden, welcher Volksvertreter und welche Partei ihre individuellen Standpunkte und Bedürfnisse in konkreten Projekten berücksichtigen kann und will. Ob im Rat, in seinen Fach-Ausschüssen oder in den sechs Bezirksvertretungen - die Münsteraner nehmen Einfluss auf die politischen Ziele, nach denen die Stadt gestaltet werden soll.

Bezirksvertretungen als direkte Ansprechpartner

Beispiel Bezirksvertretungen: Die sechs Bezirksvertretungen in Münster (Mitte, Nord, Ost, Südost, Hiltrup und West) sind für die Bürger die direkten Ansprechpartner in ihrem Stadtteil. Sie befinden über die Bauunterhaltung der Schulen im Quartier, über den Neubau und die Sanierung von Spielplätzen, über Sportvereine, Park- und Grünanlagen, über den Denkmalschutz im Stadtbezirk. Hier fallen auch Entscheidungen über die Betreuung örtlicher Vereine und Initiativen. Sie werden direkt gewählt.

Diese Oberbürgermeister-Kandidaten treten in Münster an 1/9 CDU: Markus Lewe Steckbrief: Markus Lewe, 55 Jahre alt, Oberbürgermeister der Stadt Münster seit 2009, verheiratet, fünf Kinder, CDU-Mitglied. Politisches Lebensmotto: „Es ist besser, in der Hoffnung als in der Angst zu leben.“ Foto: diverse

SPD: Michael Jung Steckbrief: Dr. Michael Jung, 44 Jahre alt, ledig, keine Kinder, Lehrer am Annette-Gymnasium, Mitglied der SPD. Politisches Motto: „Endlich ein Oberbürgermeister, der Wohnen bezahlbar, die Stadt klimaneutral, die Schulen digital und den Wirtschaftsstandort sicher macht.“ Foto: diverse

Grüne: Peter Todeskino Steckbrief: Peter Todeskino, 61 Jahre alt, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, Bürgermeister und Stadtrat für Stadtentwicklung und Umwelt a.D., verheiratet, zwei Kinder, Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Politisches Lebensmotto: „Gradlinig, konsequent, umsetzungsorientiert: Machen!“ Foto: diverse

FDP: Jörg Berens Steckbrief: Jörg Berens, 40 Jahre alt, Social-Media-Manager, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der FDP. Politisches Lebensmotto: „Eine gute Idee ist jede Mühe wert.“ Foto: diverse

Linke: Ulrich Thoden Steckbrief: Ulrich Thoden, 47 Jahre alt, Lehrer am Berufskolleg, verheiratet, keine Kinder, Mitglied der Partei Die Linke. Politisches Lebensmotto: »Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.« (Karl Marx) Foto: diverse

Piraten: Sebastian Kroos Steckbrief: Sebastian Kroos, 45 Jahre alt, alleinerziehend, ein Kind, Fachinformatiker, Controller beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Münster Politisches Lebensmotto: „Möglichkeiten sollten genutzt werden.“ Foto: diverse

ÖDP: Michael Krapp Steckbrief: Michael Krapp, 48 Jahre alt, Geschäftsführer eines Finanzberatungsunternehmens für nachhaltige Geldanlage, verheiratet, zwei Kinder, Mitglied der ÖDP. Politisches Lebensmotto: „Offen sein für Neues, gut zuhören, Positionen klar formulieren und mutig umsetzen.“ Foto: diverse

Die Partei: Roland Scholle Steckbrief: Roland Scholle, 41 Jahre alt, staatlich geprüfter Sozialhelfer, ledig, keine Kinder, Mitglied der Partei „Die Partei“. Politisches Lebensmotto: „Die AfD ist wie ein Steak, das keiner haben möchte. Zu braun und zu durch! Wählt ,Die Partei‘, sie hat immer Recht.“ Foto: diverse

Münster-Liste: Georgios Tsakalidis Steckbrief: Georgios Tsakalidis, 53 Jahre alt, Integrations-Berater, ledig, zwei in Athen lebende Kinder, überparteilich („war nie in einer Partei“). Politisches Lebensmotto: „Politik ist für mich die Kunst, das Unmögliche möglich zu machen und Farbe sowie Interkulturalität reinzubringen, damit die bunte demokratische Vielfalt überall Normalität wird.“ Foto: diverse

Wer also mitreden möchte, sollte seine Stimme abgeben - für das künftige Stadtoberhaupt, für die Zusammensetzung des Rates, für die Bezirksvertretungen - entweder am Tag der Wahl am 13. September oder mit der Briefwahl.

Wahlschein online beantragen

Die Stadt hat die Weichen für die Kommunalwahl 2020 gestellt: Die Benachrichtigungen an die fast 250.000 Wahlberechtigten in Münster sind verschickt, die beiden zentralen Hauptwahlbüros in der VHS, Aegidiimarkt, und am Stadthaus 1, Klemensstraße, eröffnet. Bequem geht es auch vom heimischen Rechner: Der Wahlschein kann in Münsters Stadtportal online angefordert werden unter www.stadt-muenster.de/wahlen .

Am 13. September entscheiden in Münster rund 48.300 Wahlberechtigte zugleich über den neuen Integrationsrat, der Sprachrohr ist für Migranten und Migrantinnen, für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Die Wahl ist demokratisches Recht und Verantwortung zugleich, Zukunft aktiv mitzugestalten und Einfluss zu nehmen. Und dafür zählt jede Stimme, damit nicht andere entscheiden.