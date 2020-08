Eine unbekannte Gruppe hat in der Nacht zu Sonntag einen 21-Jährigen an der Straße Am Hawerkamp überfallen. Laut Mitteilung der Polizei bestand die Gruppe aus etwa sechs Personen. Der 21-Jährige war zwischen 1.30 und 2 Uhr zu Fuß am Hawerkamp unterwegs.

Der Münsteraner traf die unbekannten Männer zufällig und kam mit ihnen ins Gespräch. Plötzlich zog einer der Täter das Portemonnaie des 21-Jährigen aus dessen hinterer Hosentasche. Der Münsteraner bemerkte das sofort und forderte den Täter auf, ihm die Geldbörse zurückzugeben.

Schläge und Tritte gegen 21-Jährigen

Unvermittelt wurde er mit Schlägen und Tritten malträtiert. Die Täter flüchteten mit der Geldbörse, in der sich Ausweise, Bargeld und Bankkarten befanden. Der 21-Jährige wurde bei dem Überfall laut Polizeibericht leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können. Die Unbekannten sind laut Zeugenaussagen etwa 18 bis 25 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.