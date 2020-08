In Münster hat sich die Zahl der Corona-Infizierten über das Wochenende weiter verringert. Wie die Stadt auf ihrer Homepage mitteilt, gelten aktuell noch 37 Münsteraner als infiziert, am Freitag waren es noch 44.

Die Zahl der Infizierten hat sich verringert, weil es weniger Neuinfektionen als Genesungen gab. Am Wochenende registrierte das Gesundheitsamt der Stadt sieben Neuinfektionen. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Infektionen im Stadtgebiet ist damit auf 907 gestiegen. Davon gelten jedoch mittlerweile 857 Personen als wieder genesen - das sind 14 mehr als noch am Freitag.

Die Zahl der Todesfälle blieb am Montag unverändert. 13 Personen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben.

Kein Grund zur Entwarnung

Die sinkenden Zahlen seien aber kein Grund zur Entwarnung, teilte der Krisenstab mit. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer vermutet, dass die leicht rückläufige Zahl der Corona-Infizierten in Münster mit der nachlassenden Reisetätigkeit zusammenhängt. "Mit der Hauptreisezeit haben wir einen stärkeren Anstieg verzeichnet, jetzt neigt sich die Ferienzeit dem Ende zu und die Zahlen sinken wieder, sagte Heuer gestern nach der 47. Sitzung des Krisenstabes im Stadtweinhaus.

Heuer warnt vor einer Überbewertung des derzeit wieder etwas positiveren Trends: "Die echte Bewährungsprobe wird der Herbst sein. Dann halten die Menschen sich wieder ganz überwiegend in geschlossenen Räumen auf, was die Ausbreitung der Corona-Pandemie begünstigen wird", so Heuer. Umso wichtiger sei es, die wichtigsten Anti-Corona-Regeln weiterhin zu beachten: Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und häufiges Händewaschen.

Überdies meldeten die Ämter der Stadtverwaltung im Krisenstab den Status ihrer Einsatzfähigkeit für den Fall einer erneuten, starken Infektionswelle im Stadtgebiet. Besondere Versorgungsengpässe oder logistische Probleme zeichnen sich derzeit nicht ab. "Zu den wenigen Vorteilen der ersten Corona-Welle im Frühjahr gehört, dass wir jetzt wertvolle Erfahrungswerte haben", so Heuer. Unter anderem habe die Stadt sich nun mit einem ausreichenden Vorrat an Mund-Nasenschutz-Systemen und Schutzkleidung eingedeckt. Auch könne schneller als noch im Frühjahr ein dezentrales Netz für Testungen hochgefahren werden. "Wenn das Infektionsgeschehen in Münster erneut an Dramatik gewinnen sollte, sind wir vorbereitet", so Heuer, "aber unser Ziel ist es natürlich, dass es nicht dazu kommt."