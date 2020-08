In Münster droht ein Mangel an Hebammen

Münster -

Von Joel Hunold

Die Ausbildung von Hebammen soll in Zukunft nur noch an Hochschulen stattfinden. Das stellt Münster womöglich vor große Probleme – denn noch hat sich keine Hochschule vor Ort bereit erklärt, so einen Studiengang anzubieten. Nun wollen mehrere Parteien das ändern.