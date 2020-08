Groß-Kontrolltag im Nahverkehr: über 300 Maskenverstöße in Münster

Über 300 Verstöße gegen die Maskenpflicht – so lautet das Fazit des großen Kontrolltags zur Einhaltung der Maskenpflicht, welches Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer am Abend verkündet hat. Demnach habe das Ordnungsamt 67 Personen ohne Maske angetroffen, die Bundespolizei 18 und die Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn ganze 232 – 317 Maskenverweigerer insgesamt. „Die Zahlen bestätigen einmal mehr die Notwendigkeit von Kontrollen der Corona-Schutzregeln“, so Heuers Fazit.

Fahrgästen ins Gewissen reden

Dabei sah die Lage am Nachmittag noch recht entspannt aus, zumindest aus der Sicht von Ingo Beneke, Teamleiter bei der Westfalenbahn, der am Montag den ganzen Tag als Pendler auf der Strecke zwischen Münster-Hauptbahnhof und Emsdetten unterwegs war. Seine Aufgabe: Den Fahrgästen, die es mit der Maskenpflicht nicht genau nehmen, ins Gewissen reden – „geduldig, um Einsicht werbend“, betont Beneke. Sein vorläufiges Fazit am frühen Nachmittag: Lediglich ein paar freundliche Ermahnungen an Fahrgäste, bei denen die Maske unter der Nase hing, wie er erzählt.

Masken-Kontrollen in der Bahn 1/11 Auch in Münster wurde am Montag die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Foto: Matthias Ahlke

Die Polizei war mit zahlreichen Kräften am Hauptbahnhof vertreten. Foto: Matthias Ahlke

Auch in den Zügen sorgten Kontrolleure dafür, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. Foto: Matthias Ahlke

Schon seit Beginn der Corona-Pandemie gilt in Bussen und Bahnen die Maskenpflicht. Foto: Matthias Ahlke

Seit etwa zwei Wochen wird in Nordrhein-Westfalen ein Bußgeld fällig, wenn keine Maske getragen wird. Foto: Matthias Ahlke

Auch am Bahnsteig sowie an Haltestellen müssen Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden. Foto: Matthias Ahlke

Die Polizei zeigte am Montag in Münster viel Präsenz. Foto: Matthias Ahlke

In ganz NRW wurde die Einhaltung der Maskenpflicht am Montag kontrolliert. Foto: Matthias Ahlke

Die meisten Reisenden hielten sich am Montag an die Mund-Nase-Bedeckung. Foto: Matthias Ahlke

Die Bundespolizisten trafen rund um Münster kaum renitente Verweigerer. Foto: Matthias Ahlke

Ein Schild erinnerte am Eingang des Hauptbahnhofs daran, dass auch im gesamten Gebäude die Maskenpflicht gilt. Foto: Matthias Ahlke

Kontrollen auf Bahnsteigen

Die von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst ausgerufene Groß-Aktion zur Stärkung der Maskendisziplin im Nahverkehr zeigt sich für jedermann sichtbar in Münsters Hauptbahnhof um 12 Uhr mittags. Da sammelt sich das etwa zehnköpfige Team der DB-Sicherheit zur Lagebesprechung. Die Mitarbeiter patrouillieren auf den Bahnsteigen, einige beziehen in der Eingangshalle direkt am Haupteingang Position.

Gleich neben dem unübersehbaren Schild mit dem Slogan „Maske tragen, sonst 150 Euro zahlen“, das hier schon länger steht. Aber wie die Zahlen zeigen, erreicht diese Botschaft nicht alle. Wie etwa eine junge, unmaskierte Frau, die von zwei Kräften der Bundespolizei angesprochen wird. Sie setzt sich eine Maske auf, ihre Personalien werden dennoch aufgenommen.

Ein „Geduldsspiel“

Auch auf den Bahnsteigen wird die Maskenpflicht kontrolliert. Die sind zwar im Freien, „der Abstand kann aber nicht immer eingehalten werden“, sagt ein Mitarbeiter der Bahn. Seiner Einschätzung nach sei die Lage in Münster noch recht gut. „Die Leute hier sind viel disziplinierter als in anderen größeren Städten“, sagt er.

Und dennoch wurden alleine am großen Kontrolltag über 300 Verstöße gegen die Corona-Schutzregeln festgestellt. Ingo Beneke spricht deshalb von einem „Geduldsspiel“ bei den Gesprächen mit solchen Fahrgästen.

Ein Geduldsspiel, das sich aber lohne, meint er. „Denn die Masken im Nahverkehr werden uns wohl noch eine Weile erhalten bleiben.“