Patientenakte statt smarter Windel - wo es bei der Digitalisierung hakt

Die digitale Entwicklung in der „Health“-Branche verläuft rasant und stößt längst noch nicht an Grenzen. In kaum einem anderen Sektor ist das Potenzial für die Anwendung von Robotik und künstlicher Intelligenz so groß wie im Gesundheitswesen. Der Umgang mit sensiblen Daten macht den Einsatz in der Praxis in Deutschland allerdings schwierig.

Datenschutz bremst

„Schuhe, die Stürze älterer Menschen erkennen und per SMS an einen Dritten melden. Windeln, die über App nicht nur anzeigen, ob sie gewechselt werden müssen, sondern auch wie das Baby schläft. Waagen, die über Gewichtsveränderungen Herzinsuffizienz frühzeitig erkennen. Das ist die Zukunft.“ Wenn Dr. Hans-Jürgen Bickmann von den Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen erzählt, gerät er ins Schwärmen. Der Siegener Gynäkologe ist Vorsitzender des Ärztlichen Beirats Telematik NRW und arbeitet unter anderem mit Vertretern von Krankenkassen und aus der Politik daran, die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens voranzutreiben.

In dieser Funktion hat er nicht mit intelligenten Alltagsgegenständen, sondern mit den strengen deutschen Datenschutzgesetzen zu kämpfen. Die haben lange dafür gesorgt, dass Innovationen blockiert wurden und die digitale Entwicklung hierzulande nach wie vor in den Kinderschuhen steckt. Instrumente der Telemedizin und Videosprechstunden werden zwar nicht erst seit der Corona-Pandemie genutzt, doch Länder wie die USA, China, Frankreich und selbst das kleine Estland sind schon deutlich weiter. Weltweit erobern zudem Gesundheitsapps den Markt. Aus der Roland-Berger-Marktstudie geht hervor, dass bis 2025 der weltweite Umsatz mit Gesundheitsapps voraussichtlich 16 Milliarden Euro betragen wird.

Elektronischen Patientenakte erst nach einem Jahr vollumfänglich nutzbar

Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte zum 1. Januar 2021 geht Deutschland einen lange erwarteten Schritt in Richtung digitale Zukunft. Dokumente wie Impf- und Mutterpass, aktuelle Medikationen, elektronische Überweisungen, Arztbriefe und Rezepte sollen darin künftig gesammelt und gespeichert werden. Allerdings bedarf es dazu in jedem Einzelfall der individuellen Zustimmung des Betroffenen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Patienten haben ihre Informationen gebündelt an einem Ort, wichtige Dokumente können nicht mehr verloren oder vergessen werden. „Zudem können sich die Patienten so auf einen Blick über ihren Gesundheitszustand gezielter bewusst werden“, sagt Bickmann.

„ Bei uns geht das unheimlich langsam. Bei uns geht das unheimlich langsam. “ Dr. Hans-Jürgen Bickmann, Vorsitzender des Ärztlichen Beirats Telematik NRW

Um die Patientenakte für die Ärzte vollumfänglich nutzbar zu machen, brauche es jedoch nicht nur eine reine Dokumentensammlung, sondern eine hinterlegte Datenbankfunktion. „Nur so können wir gezielt etwa nach Blutwerten oder Ähnlichem suchen und vom Mehrwert profitieren“, erklärt der Gynäkologe. Diese Funktion soll – obwohl sie heute schon technisch umsetzbar wäre – erst in einem zweiten Schritt im Jahr 2022 freigeschaltet werden. „Bei uns geht das unheimlich langsam“, beklagt der Fachmann. Dabei sei die Bereitschaft in der Bevölkerung schon heute groß, eine elektronische Patientenakte auch zu nutzen, ist sich der Mediziner sicher. „Wenn die Menschen die Verbesserungen sehen, nehmen sie diese auch an.“

Ärzteschaft zwiegespalten

Die Ärzteschaft ist derweil bei der Bewertung der Digitalisierungsstrategie zwiegespalten. Viele befürchten, dass Patienten immer mehr auf Datensätze reduziert werden und Ferndiagnosen die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung ersetzen. „Die Ärzte wollten nicht zu Gutachtern werden, sondern auch persönlich auf individuelle Bedürfnisse eingehen können“, beschreibt Bickmann die Sorge. Das gelte es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ebenso im Blick zu behalten wie den Datenschutz. Bis Deutschland bereit für smarte Windeln und intelligente Schuhe ist, wird es wohl noch ein wenig dauern.