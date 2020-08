Auch wenn in vielen Pfarreien die Gläubigen wieder vor Ort Gottesdienste feiern, überträgt das Bistum Münster weiterhin täglich per Video-Livestream die Heilige Messe aus der St.-Lamberti-Kirche in Münster um 18 Uhr. Darüber hinaus zeigt die Abteilung Rundfunkarbeit außerordentliche Veranstaltungen aus dem St.-Paulus-Dom im Internet. Dazu gehören die nächsten drei Abende der Domgedanken: Am heutigen Mittwoch mit Prof. Dr. Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, am 2. September (Mittwoch) mit Prof. Dr. Christiane Woopen von der Universität Köln sowie am 9. September mit Claudia Nemat vom Vorstand der Deutschen Telekom.

Firmungen live im Internet

Die Übertragungen starten jeweils um 18.30 Uhr. Zudem lassen sich im Internet besondere Gottesdienste aus dem St.-Paulus-Dom verfolgen wie beispielsweise zwei Firmungen mit Weihbischof Dr. Stefan Zekorn am (Samstag) 29. August um 15 Uhr und am 9. Oktober um 18.15 Uhr. Ebenso werden die Heilige Messe für Mitarbeitende von Generalvikariat, Offizialat und Diözesancaritasverband am 4. September um 8 Uhr als auch das Kapitelsamt zum 65. Todestag der seligen Schwester Euthymia am 6. September um 10 Uhr, die Priesterweihe der Kapuziner am 6. September um 14 Uhr, das Pontifikalamt am Ordenstag am 26. September um 16 Uhr sowie die Beauftragung der Pastoralreferentinnen und -referenten am 27. September um 14.30 Uhr übertragen.

Auch können Interessierte dabei sein, wenn der erste „Preacher Slam“ aus der Landvolkshochschule Freckenhorst am 13. September um 19 Uhr über die Bühne geht. Die Übertragungen von allen anderen Orten gibt es unter