Wie jedes Jahr wollte ein Ehepaar aus Münster Urlaub in Nordspanien machen – trotz der Corona-Situation. Vor der Rückreise Anfang August machten beide in Spanien einen Corona-Test beim europaweit tätigen Unternehmen Synlab. Spanien galt zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Risikogebiet, ebenso waren Coronatests für Reiserückkehrer zu diesem Zeitpunkt nicht verpflichtend. Vier Tage später erreichte das Paar, welches sich für dieses Zeit in Quarantäne begeben hatte, das Testergebnis: „Negativo“ – sprich „negativ“.

Doch das münsterische Gesundheitsamt erkannte das auf spanisch verfasste Dokument nicht an. Es bestehe eine Verpflichtung zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses oder eines Laborbefundes in deutscher oder englischer Sprache, erläuterte Stadtsprecherin Sigrid Howest.

Gesundheitsamt hat Regelung geändert

Doch nachdem das Gesundheitsamt zunächst auf diese Regelung bestanden hatte, würden mittlerweile auch Testergebnisse in anderen Sprachen akzeptiert, „soweit das Testergebnis- und datum eindeutig erkennbar sind“, so Howest. Es gebe mittlerweile aber nur noch wenige ausländische Testbescheinigungen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind.

„Die ausländischen Teststellen haben sich offensichtlich den Erfordernissen der Einreiseverordnung angepasst“, sagt Stadtsprecherin Howest.