Es ist nicht leicht, im laufenden Kommunalwahlkampf ein Thema ausfindig zu machen, das die gesamte Stadt interessiert. Der Vorschlag der Grünen für eine autofreie Altstadt bis 2025 eignet sich da noch am ehesten. Geht man in die Stadtteile, so gibt es sehr wohl Themen, bei denen die Anwohner genau beobachten, wie sich die Parteien positionieren.