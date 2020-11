Es ist eine unangenehme Überraschung, die Michael Wildermann eines Morgens erlebt: Als ihm sein Handy signalisiert, dass sich etwas an seiner Raubwild-Falle am Rande eines Maisfelds in Mecklenbeck getan hat, macht er sich sofort auf den Weg in sein Jagdrevier. Doch anstatt eines gefangenen Tieres findet er eine komplett zerstörte Lebendfalle vor.